Lazio, continua il progetto ‘Lazio nelle scuole’

Durante l’incontro con la scuola media Giampaolo Borghi, Nicolò Casale ha parlato agli studenti:

“Sono molto felice di essere qui con voi oggi. Il nostro è un gruppo coeso, l’unione fa la forza, questo è lo strumento che applichiamo per combattere il bullismo. Nel mio percorso non ho mai mollato, dopo le giovanili nel Verona ho fatto esperienza nelle categorie inferiori, ho lavorato tanto, non c’è soddisfazione più bella”.