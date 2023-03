Manchester United-West Ham, obiettivo FACup

Dopo il successo in Carabao Cup, sul Newcastle, il Manchester United ha come obiettivo quello di conquistare un’altra finale, quella di FA Cup. Il West Ham pero tenterà in ogni modo di fermare l’armata di Ten Hag.

Manchester United-West Ham, le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Heaton; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malacia; Casemiro, Sabitzer; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst. Allenatore: Ten Hag.

Probabile formazione West Ham (4-3-3): Areola; Johnson, Kehrer, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek, Paqueta; Benrahma, Antonio, Bowen. Allenatore: Moyes