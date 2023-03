Milan, oggi nuovo incontro per lo stadio | Segnali positivi da Sala

Passi in avanti per il nuovo stadio del Milan

Milan, lo stadio potrebbe diventare realtà

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che incontrerà nel pomeriggio odierno il proprietario del Milan e managing partner del fondo RedBird , Gerry Cardinale. L’argomento di confronto è la fattibilità dello stadio nell’area dell’ippodromo Le Mura. Il sindaco vorrà ascoltare il patron del Milan per comprendere l’oggettiva fattibilità del progetto.

Sala, quale futuro per San Siro?

Sala e Cardinale non parleranno solo del progetto rossonero. Tra i punti dell'incontro c'è la gestione di San Siro. Infatti, il sindaco spera che, seppur in una fase transitoria verso un nuovo stadio, l'altra squadra di Milano, l'Inter, possa restare a San Siro. Il Milan fa passi in avanti e il sogno di uno stadio di proprietà, tutto del club rossonero, potrebbe finalmente diventare realtà.