Pisa sei tornato superstar. Il ruggito dei Lupi

Pisa corsaro al Tardini, l’incredibile rimonta del Cosenza

Andiamo in ordine di classifica, il Pisa dopo la bella prestazione casalinga contro il Perugia andava al Tardini con fiducia, anche se i Ducali facevano paura dopo l’incredibile vitoria per 4-3 a Frosinone. Il campo ha dato ragione ai nerazzurri, contro le grandi offrono sempre ottime prestazioni, Tourè imbeccato da un Torregrossa rifinitore, ha permesso alla truppa di D’Angelo di incassare l’intera posta, Ed ora la missione diventa possibile, l’inseguimento alla A non è una chimera, e Knaster presente al Tardini è rimasto estasiato ed ha festeggiato in campo insieme ai tifosi. Il rientro in difesa di Caracciolo è stato fondamentale, anche se la retroguardia nerazzurra non aveva fatto poi così male fino a due giornate fa. L’ex Verona però regala calma ai compagni e permette a Barba (ieri in versione Bonucci), di regalare assist ai compagni. Torregrossa, invece, è uno che in categoria fa la differenza, e l’attacco con l’ex Sampdoria risulta più imprevedibile.

COSENZA

Al Marulla ieri sera è successo l’incredibile, quando la Reggina assaporava la vittoria, i Lupi si sono trasformati ed il finale è stato al cardiopalma, con Nasti che è ritornato ai fasti del Milan ed ha segnato una vittoria che a Cosenza ricorderanno per molto tempo. Inzaghi invece, deve recitare il mea culpa, dopo un girone d’andata al massimo, il ritorno assomiglia più a una Via Crucis, ed il piazzamento playoff è a serio rischio, considerando anche che dietro hanno iniziato a correre.