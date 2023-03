Roma, Procura Federale apre l’inchiesta | Ecco cosa succede

Brutta vicenda in Cremonese-Roma

Dopo lo spiacevole siparietto tra Mourinho e Serra, ad inizio secondo tempo di Cremonese-Roma, la Procura Federale ha aperto un’inchiesta per capirci meglio. Infatti a seguito delle dichiarazioni di Mourinho riguardo a quello che gli è stato detto dall’arbitro: “Fatti i c**** tuoi”, e dal quarto uomo dopo l’espulsione: “Ti prendono tutti per il c…, vai a casa”. Queste le parole che hanno mandato su di giri il tecnico della Roma. A breve però saranno ascoltati tutti i membri di questa vicenda, e ne capiremo meglio anche noi.