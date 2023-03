Roma, tra gioia e tanti dolori: Mourinho valuta l’addio

Roma, Spinazzola sigla il gol bandiera

Brutta sconfitta quella che ha subito la Roma ieri contro la Cremonese. Ballardini, da quando ha preso in mano questa squadra, ha saputo battere Mourinho ben due volte, creando in casa giallorossa qualche dissapore. Una pessima prestazione da parte di tutti, tranne Spinazzola, che oltre ad aver mantenuto bene il campo, siglato il momentaneo pareggio della Roma. Altra nota positiva arriva da Wijnaldum che ha completato la partita, senza grossi problemi.

Roma, chi è il leader?

Questa sconfitta metta la Roma con un piede fuori dalla corsa Champions, e se non dovesse arrivare almeno il quarto posto, Mourinho è pronto a lasciare. Inoltre, c’è un altro problema, chi è il vero leader della squadra? Pellegrini ha dimostrato di non essere in grado di sopportare il peso della fascia e di essere un giocatore normale senza troppi margini di miglioramento. La vera domanda che ci sarebbe da porsi sorge spontanea. Siamo sicuri di volerci affidare a lui ?