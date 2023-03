Ternana, Bandecchi: “Ero pronto a rilevare il Livorno, era tutto pianificato”

Bandecchi resta ancora alla Presidenza della Ternana

La prestazione di ieri sera al Barbera, ha in un certo senso fatto riavvicinare Bandecchi alla Ternana, i rossoverdi hanno espresso una prestazione convincente, e per poco non hanno raccolto l’intera posta. Lucarelli è tornato a fare il “Comandante”, e pare che da quella panchina non sia mai andato via, nonostante l’interregno di Andreazzoli.

Bandecchi ha rilasciato un’intervista al Tirreno, in cui ha detto che era ad un passo dal rilevare il Livorno, di seguito le sue parole:

“Se avessi venduto la Ternana, come avevo deciso di fare, avevo già l’idea di comprare il 50% del Livorno a giugno e avevo individuato una cordata di imprenditori capace di rilevare l’altro 50%. Era tutto già pianificato anche perché in questo modo avevo la scusa di venire a Livorno una volta a settimana a trovare mia mamma. Invece sono un uomo di parola e ho deciso di restare e Terni perché avevo fatto un patto.