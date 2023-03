Tutti pazzi di Marco Nasti

Marco Nasti ha deciso il Derby contro la Reggina

Marco Nasti ha mandato in estasi non solo il Marulla ieri sera, ma un’intera città che al minuto 89′ era nella disperazione visto che il Cosenza stava perdendo il Derby tanto atteso contro la Reggina.

E poi? E poi è toccato dare la scossa, una doppietta che ha reso felice un popolo, quello rossoblu che adesso ha ripreso fiducia nella corsa per la salvezza.

CHI E’ MARCO NASTI

Nasti è il classico dei predestinato, attaccante che nel Milan Primavera segnava valanghe di gol, ma che poi a causa di un infortunio si è fermato, ma a Cosenza sembra rinato.

Classe 2000, Nasti nativo di Pavia è entrato da piccolo a far parte della famiglia rossonera, e nell’under 17 ha segnato 19 reti e regalato 10 assist. E’ entrato a far parte della Nazionale Under 19 riuscendo a convincere tutti, ma un infortunio lo ha fermato.

Nella scorsa estate il Ds Gemmi lo ha fortemente voluto a Cosenza credendo nelle sue qualità, ma la prima parte di stagione è stata avara per Nasti, nove presenze ed un asola rete al’attivo. Poi ieri sera, l’esplosione con la seconda rete una girata al volo che ha mandato in visibilio il Marulla.

A fine giugno 2023 scade il prestito, Nasti ritornerà al Milan, e sarà compito di Pioli valutarlo attentamente, perchè il ragazzo ha qualità per diventare il futuro centravanti della Nazionale.