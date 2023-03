Calciomercato Inter, trattativa partita con l’Atalanta per il difensore | I dettagli

Calciomercato Inter, Scalvini individuato come sostituto di Skriniar

ll mercato dell’Inter ha come necessità primaria quella di trovare il sostituto del partente Milan Skriniar, che si accaserà a parametro zero al Paris Saint Germain. Marotta e Ausilio hanno individuato in Giorgio Scalvini dell’Atalanta il profilo ideale per sostiuire lo slovacco, anche grazie alla sua duttilità che lo può portare a giocare anche a centrocampo.

Mercato Inter, l’Atalanta non abbassa le pretese per Scalvini

Come riportato da repubblica.it, proseguono i contatti fra la dirigenza nerazzurra e l’Atalanta per il difensore classe 2003, ma l’ostacolo principale resta la valutazione economica della Dea, che non sembra intenzionata a scendere sotto i 45 milioni di euro.