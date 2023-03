Calciomercato Juventus, occhi sul centrale: arriva dalla Serie A

Calciomercato Juventus, nuovo nome per il centrocampo

La Juventus sta passando un buon momento per quello che riguarda il campo. Infatti, lasciando da parte i fatti extra campo, i bianconeri sembra abbiano trovato la continuità per rimettersi in gioco in un campionato che, a parte il Napoli, sta subendo continui cambiamenti in chiave classifica. La squadra sembra girare ed Allegri spera di mantenere questo ritmo fino a fine stagione, quando la dirigenza juventina prenderà le dovute decisione per quanto riguarda il mercato.

Juventus, Cherubini prova Lewis Ferguson

Il centrocampo della Juventus è da rivedere e sicuramente nelle sessione estiva si faranno scelte molto ponderate, ritoccando la rosa. Il ds bianconero, Cherubini, ha messo nel mirino un possibile nuovo acquisto per il centrocampo, si tratta di Ferguson del Bologna, che sta avendo un buon rendimento collezionando 18 presenze e mettendo a segno 3 reti.