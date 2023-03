Calciomercato Juventus, Paredes verso l’addio | Quattro ipotesi per il futuro

Calciomercato Juventus, Cherubini prepara il colpo a centrocampo

“La Juve resta in Italia per la caccia all’erede di Leandro Paredes, visto che Allegri non fa più conto sull’argentino e appare scontato il suo rientro al PSG a fine stagione. Nonostante non abbia ancora rinnovato con la Lazio, il serbo Sergej Milinkovic Savic ad oggi sembra uscito di scena e sono dunque due i profili (alternativi) attualmente in pole: Koopmeiners dell’Atalanta e al danese Hjulmand del Lecce.

“Con i vari Locatelli, Pogba e Fagioli considerate mezzali, messa in conto l’uscita di Rabiot e le “ripartenze” di Zakaria e Arthur, ecco perché Allegri preferisce attrezzarsi con un interprete più portato alla fase d’interdizione insieme al lavoro di cucitura del gioco. Non va trascurato nemmeno il cavallo di ritorno: Nicolò Rovella”. Questo il pezzo fornito da La Gazzetta dello Sport secondo il quale la Juventus sta vagliando diverse ipotesi per il sostituto dell’argentino ex Roma.