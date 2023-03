Calciomercato Juventus, Parisi è pronto | le parole dell’agente

L’Empoli lancia il messaggio

Con la stagione in corso che si avvia verso la parte finale, le società iniziando a progettare il futuro per ciò che riguarda il discorso calciomercato. In questi giorni la Juventus, sebbene avesse la testa da tutt’altra parte, causa le vicissitudini finanziarie che hanno investito l’intero ambiente, non perde tempo e monitora alcuni innesti per il futuro. Uno di loro è Fabiano Parisi, difensore dell’Empoli ed osservato speciale da tempi non sospetti in casa bianconera. Un’ulteriore iniezione di fiducia arriva a darla anche il suo agente personale che definisce il suo assistito ormai pronto e maturo per confrontarsi con una grande realtà. Il suo percorso con la squadra toscana sembra dunque giunto a conclusione e senza ombra di dubbio tali dichiarazioni incentivano ancor di dubbio la Juve a tentare il colpo per aggiudicarselo.

Calciomercato Juventus, chi è Parisi

Fabiano Parisi è un terzino sinistro che fa della dinamicità e della tecnica i suoi punti di forza. Tendenzialmente portato ad attaccare, può essere utilizzato anche come esterno di centrocampo, cosa questa che mette ancora di più in risalto le sue doti di spinta e di abilità nei cross. Ha inoltre recentemente esordito anche nella nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini, a testimonianza delle sue indiscusse qualità. Passato dall’Avellino all‘Empoli nel 2020, ha contribuito a portare il club toscano alla promozione in serie A, diventando di fatto un perno fondamentale per l’intera squadra. Insomma indubbiamente si tratta di un profilo di tutto rispetto, che vuoi anche per la giovane età, appena 22 anni, potrebbe veramente scrivere pagine importanti per il futuro della Juventus.