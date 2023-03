Calciomercato Juventus, per Vicario è sfida con la Roma

Calciomercato Juventus, doppia sfida tra campo e mercato con la Roma

C’è un portiere in Serie A che si sta mettendo alla luce a suon di grandi prestazioni e triple parate consecutive. Su Vicario dell’Empoli, ci sono finiti gli occhi di Juventus e Roma su tutte. Le due squadre e le due società quindi sono pronte a darsi battaglia prima nella sfida di domenica sera in campo all’Olimpico, e poi nel mercato per aggiudicarsi il portiere. La Roma potrebbe accelerare le operazioni per sostituire Rui Patricio, mentre per la Juventus non è una questione prioritaria.