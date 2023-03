Calciomercato Lazio, l’attaccante verso la Spagna: ecco le novità

Calciomercato Lazio, Pedro verso il Tenerife

L’attaccante della Lazio, Pedro, sta disputando un’ottima stagione, regalando assist e grandiosi gol. Ora il giocatore spagnolo sta passando un momento sfortunato a causa delle fratture subite al setto nasale ed alla mano sinistra, che però non sta fermando la voglia dell’ex Roma di rientrare subito in campo. Inoltre, il campione ha ammesso di essere in contatto con il Tenerife.

Lazio, Pedro contatti con il Tenerife

L’attaccante della Lazio ha confessato in un’intervista ai microfoni di Cadena Ser, di aver avviato i contatti con il Tenerife per cercare di trovare i presupposti per intavolare una trattativa. Ecco le sue parole: “Sono in contatto con i dirigenti del CD Tenerife e ci siederemo per parlare. I soldi non saranno un problema, anche se è difficile perché la Lazio vuole rinnovarmi, sono in trattativa anche con il club. Prenderemo una decisione in base ai punti in comune, che sia il meglio per me e per tutti. È la prima volta che mi contattano. Mi ha dato soddisfazione poterli ascoltare, anche se non so a quale porto possiamo arrivare. Tutti sanno che per me è difficile andarci”.