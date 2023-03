Calciomercato Milan, clamoroso ritorno di fiamma per l’attacco | E’ lui il vice Giroud

Calciomercato Milan, Scamacca ha nostalgia dell’Italia

Torna un’importante idea per quanto riguarda l’attacco del Milan. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, il club rossonero forte di un bisogno di un grande attaccante starebbe pensando a Gianluca Scamacca, centravanti ex Sassuolo che sta deludendo in Premier League visti i pochi gol e che sarebbe pronto al ritorno in Italia.

Il calciatore romano, scaricato in queste ore da Alessandro Lucci, procuratore dell’attaccante vorrebbe essere ancora protagonista sia in serie A che con la Nazionale di Roberto Mancini, così come Frattesi, altro calciatore romano che piace a Milan, Inter e Roma.