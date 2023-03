Calciomercato Roma, bomba dall’Argentina | Tiago Pinto tratta un Campione del Mondo

Roma a lavoro per il nuovo portiere

Calciomercato Roma, dall’Argentina: giallorossi su Emiliano Martinez

Le parate durante il Mondiale e la finale straordinaria, con annessa parata decisiva sul tiro di Kolo Muani, hanno messo in luce la stella di Emiliano Martinez. Secondo le indiscrezioni lanciate da Il Clarin, giornale argentino, la Roma sarebbe interessata al portiere Campione del Mondo. L’estremo difensore della selection potrebbe lasciare l’Inghilterra per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Emiliano Martinez, la rottura con Emery potrebbe portarlo nella Capitale

Emiliano Martinez milita attualmente tra le file dell’Aston Villa, squadra allenata da Unai Emery. Il tecnico, al termine della Coppa del Mondo, aveva criticato aspramente l’atteggiamento dell’estremo difensore, in virtù degli eccessivi festeggiamenti, poco sportivi nei confronti della squadra perdente, che lo avevano visto protagonista. Martinez potrebbe lasciare Birmingham e un approdo nella Capitale potrebbe essere una grande occasione, sia per lui che per il club.