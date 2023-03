Calciomercato Roma, futuro incerto per Abraham | Le offerte

Calciomercato Roma, tornano forti le sirene inglesi

La stagione della Roma è altalenante, e rispecchia perfettamente quella dei suoi attaccanti. In particolare è una stagione complicata per Tammy Abraham. Prima la non convocazione al Mondiale, poi le critiche apertamente espresse di Mourinho ed infine una concorrenza alla pari con Belotti. Ma tutto questo ha portato a più ombre che luci, infatti la Roma non segnava così poco dal 1996. Questo fa suonare nuovamente le sirene inglesi, per un suo ritorno in patria. Il Chelsea ha una opzione di recompra a 80 milioni, ma non si arriverà mai ad offrire quella cifra ma a 40-50 milioni si potrà chiudere. Ritorno di fiamma anche per l’Aston Villa che potrebbe mettere sul piatto contropartite interessanti come Martinez e Douglas Luiz.