Calciomercato Roma, rinforzo a zero dalla Juventus | I giallorossi puntano il terzino bianconero

Calciomercato Roma, idea Cuadrado a zero

Occhi sul futuro in casa giallorossa. Dopo l’accordo raggiunto con la UEFA i giallorossi non potranno spendere ingenti somme nel prossimo mercato, motivo per la quale valutano alcuni profili a parametro zero per rinforzare la rosa. L’ultima idea della dirigenza giallorossa, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe Juan Cuadrado, avversario della Roma nella prossima di campionato.

Cuadrado, opzione un anno di contratto

I giallorossi valutano attentamente gli sviluppi della situazione sul colombiano e potrebbero mettere a segno il colpo optando per un’anno di contratto con opzione per l’anno successivo, come già fatto la scorsa estate nell’operazione Matic. Cuadrado attende risposte dalla Juventus per il rinnovo, ma non si esclude la pista giallorossa.