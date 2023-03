Florenzi: “Il nostro obiettivo era lo scudetto ma ora puntiamo alla Champions. E su Spalletti e Pioli..”

Florenzi: “Ho un ricordo positivo di Spalletti”

Intervenuto nel corso dell’evento a StarCasinò Sport, Alessandro Florenzi ha parlato del Milan e del periodo che stanno avendo i rossoneri, dal campionato fino ad arrivare alla Champions League.

Sulla Champions League: “I ragazzi hanno fatto una prestazione importante con il Tottenham, serviva a tutto il gruppo. Abbiamo passato dei momenti non facili. La squadra ha fatto una partita sontuosa, tra poco ci sarà il ritorno e dobbiamo impegnarci ancora di più per continuare questo sogno”.

Sull’infortunio: “Un infortunio il mio che difficilmente si vede in questo sport. Le prime settimane non sono state facili, ero molto sconfortato. Ci sono stati momenti in cui volevo mollare tutto: mi sono chiuso, circondato dall’affetto della famiglia – la cosa per me più importante – che mi ha aiutato a uscire dal loop mentale. Poi quando ho rivisto il campo e il pallone è tornata la voglia di ripartire”.

Sullo Scudetto: “Siamo partiti con l’obiettivo di vincere lo scudetto, quello della seconda stella. Ovviamente ci sono anche gli avversari: qualora il Napoli continuasse con questo ritmo, saremmo i primi a fargli i complimenti. Poi ci siamo fissati il secondo obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Faremo di tutto per rivivere serate come quella con il Tottenham. Ho un ricordo positivo di Spalletti. Ho tanta stima per l’uomo e per l’allenatore. Il segreto del Napoli sta nell’avere un mister capace di far esprimere i giocatori appieno”.

Il suo rapporto con Spalletti e Pioli: “Con lui sono cresciuto, mi ha insegnato a tirare fuori il meglio di me in ogni allenamento. Ti sprona con le parole e con gli sguardi. Il giocatore che mi affascina di più in Europa? Marco Verratti, quando sta bene gira tutto diversamente. Il tiro al volo? Mi ritengo bravo a calciare al volo, ma c’è uno più bravo di me: Fabio Quagliarella, giocatore fantastico sotto tanti punti di vista e per questo aspetto è il migliore di tutti”.