Il giovedì del betting, Copa del Rey | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Grande classico in Spagna

Alle 21 si inizia con uno dei classici mondiali, ma soprattutto spagnoli: Real Madrid–Barcellona. Le due società acerrime rivali da sempre, si affrontano in questa semifinale di andata della Copa del Rey. Il Real Madrid è riuscito a ridurre il vantaggio del Barcellona in campionato a soli sette punti, ha allungato a sei la sua sequenza da imbattuto , inclusa la vittoria schiacciante contro il Liverpool per 5-2 in UEFA Champions League ed una vittoria contro l’Al-Hilal per 5-3 quando ha vinto il Mondiale per Club FIFA. Per il Barcellona invece è stata una settimana terribile, dato che giovedì è uscito dalla UEFA Europa League perdendo contro il Manchester United, prima di subire domenica scorsa la sua prima sconfitta in assoluto contro l’Almería. I bookmakers valutano così il match: segno 1 a 1.95 su Sportbet, segno X a 3.6, e segno 2 a 4 su Betfair.