Inter, allarme attaccanti

L’assenza di un piano B mette Inzaghi alle corde

Un famoso proverbio dice “le disgrazie non vengono mai da sole”. Con le dovute proporzioni del caso è proprio quello che sta accadendo in casa Inter. Reduci dalla sconfitta al Dall’Ara contro il Bologna, che di fatto fa continuare la “maledizione” di un tabù che ormai dura da tanto tempo, ora i nerazzurri si trovano ad affrontare un’ulteriore problematica relativa al discorso attaccanti. La mancata presenza di un’opzione B per ciò che concerne il reparto offensivo infatti, sta portano a mister Inzaghi tutti i nodi al pettine, confermando di fatto una questione relativa alle punte piuttosto evidente e delicata.

Inter, slitta anche il rientro dell’argentino

Lautaro Martinez apparte, la situazione appare davvero difficile. Con Lukaku non ancora al top della condizione, Dzeko che di fatto ha avuto un piccolo stop e adesso anche Correa che rimanda ancora il suo rientro, i nerazzuri ora accusano un’emergenza di gol. In poche parole stanno pagando lo scotto per non aver pensato anche ad un piano B qualora le prime scelte avessero avuto degli infortuni. Con Sanchez passato all’Olimpique Marsiglia e Perisic al Tottenham, tale politica è venuta del tutto a mancare. Il cileno e il croato infatti, nelle recenti stagioni, avevano dato dimostrazione di come inserendoli anche a partita in corso, erano in grado di rovesciare l’esito della gara apportando il loro prezioso contributo tramite delle prestazioni di alto livello magari condite anche da gol. Ecco oggi è proprio questo ciò che manca in casa Inter. Manca quel jolly che grazie al suo talento ed alle sue qualità possa portare la squadra alla vittoria. Eppure in estate la possibilità per andare a far fronte a dinamiche del genere c’era stata. Si chiamava Dybala. Il calciatore infatti era stato più volte associato ai nerazzuri ma poi di concreto non arrivò alcuna offerta e di fatto la chance svanì del tutto. Con senno del poi, il club milanese avrebbe fatto benissimo a prendersi l’argentino, proprio in virtù di circostanze come quelle che si stanno verificando. Mister Zhang si starà sicuramente mangiando le mani.