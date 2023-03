Lazio, Sarri a Napoli per fare la partita

Lazio, Sarri: “A Napoli con la faccia da c**o. Crediamoci sino in fondo”

Maurizio Sarri non sarà presente nella classica conferenza stampa prima di Napoli–Lazio. Le difficoltà che troverà a Napoli le conosce bene, lo ha allenato ed era il primo tifoso. Ma ora il tecnico è un tifoso acquisito della Lazio ed è innamorato di una tifoseria che gli sta dando tanto. Non parlerà alla stampa, ma le sue parole alla squadra le ha dette, e come se le ha dette: “Non saremo la vittima sacrificale, andiamo lì con la faccia da c**p. All’attacco. Ci possono stare degli errori, si può anche perdere ma dobbiamo credere alla vittoria sino in fondo” queste le parole riportate dal Messagero.

La corsa Champions passa da Napoli

Con le sconfitte delle concorrenti in quest’ultima giornata il quarto posto, che vale la Champions League, è stato momentaneamente ripreso. Certo le concorrenti hanno decisamente rose più lunghe, ma Sarri e i suoi uomini non si abbatteranno di certo e si coinvolgerà tutti pur di arrivare al famigerato obbiettivo. Piazzamento che vorrebbe dire poter andare dal presidente Lotito e chiedere quello sforzo in più che porti a fare il tanto atteso salto di qualità.