Milan, l’attaccante salta la Fiorentina | Ecco di chi si tratta

Milan, Leao out. Salta la Fiorentina

Il Corriere dello Sport annuncia che Rafael Leao salterà l’incontro di sabato al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Milan. L’attaccante lusitano è diffidato e sconterà la giornata di squalifica dopo aver rimediato un cartellino giallo per proteste contro l’Atalanta. Seconda squalifica in stagione per Leao, dopo la prima di settembre che lo ha costretto a saltare il match interno contro il Napoli.

Leao, Pioli studia le possibili soluzioni per rimpiazzarlo

L’assenza di Leao è senz’altro pesante per i rossoneri. Tuttavia, Pioli ha ottime carte a disposizione. Su tutte il croato Ante Rebic – 15 presenze, 3 reti e 4 assist all’attivo in questa stagione, bottino non entusiasmante – vecchia conoscenza viola (ha giocato per due stagioni nella Fiorentina, 2013-2014, 2015-2016). Rebic sembrerebbe la mossa più scontata. Pioli, però, valuta anche De Katelaere, che utilizzato per rimpiazzare Brahim Diaz,, lasciato rifiatare in vista del ritorno di Champions contro il Tottenham. Origi seconda punta si è già visto nel derby e non è da escludere, ma occhio alla mossa sorprendente, seppur remota, di Ibrahimovic dal primo minuto. Lo svedese torna da 9 mesi di infortunio e potrebbe non reggere il ritmo di un’intera partita. Rebic resta favorito.