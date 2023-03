Il tecnico portoghese in Procura

Roma, ancora problemi per Mourinho

Il caso di Josè Mourinho torna a far discutere. Dopo le parole con l’arbitro Marco Serra, lo Special One è stato ascoltato in Procura Federale visto che al tecnico sono state assegnate due giornate di squalifica con una multa.

L’allenatore giallorosso è arrivato in serata insieme al noto avvocato del club Antonio Conte, con il quarto uomo che sarà ascoltato domani a Coverciano.