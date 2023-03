Calciomercato Inter, rinnovo Calhanoglu | Ecco cifre e dettagli

Calciomercato Inter, a breve il rinnovo di Calhanoglu

L’Inter continua ad avere particolare attenzione per le questioni relative ai prolungamenti di contratto dopo la beffa Skriniar: in questo senso, Marotta non vuole farsi trovare impreparato per quanto riguarda il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il discorso rinnovo è stato avviato, e non ci sono particolari dubbi che la fumata bianca arriverà.

Mercato Inter, Calhanoglu arriverà a guadagnare circa 6 milioni fino al 2027

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il turco dovrebbe mettere nero su bianco un’intesa più lunga di quanto previsto: sarà fino al 2027. Il contratto terminerà quando Calhanoglu avrà 33 anni, deciso attestato di stima. E anche lo stipendio sarà una conseguenza: considerando i bonus nel contratto, l’ex Milan arriverà a guadagnare circa sei milioni l’anno.