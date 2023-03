Calciomercato Juventus, il Manchester pronto all’assalto

Il brasiliano oggetto di un intreccio pericoloso con i partenopei

Dopo la recente vittoria nel derby di Torino proprio contro la squadra granata, uno dei pilastri bianconeri potrebbe ben presto fare le valigie per approdare in Premier. Stiamo parlando di Gleison Bremer, difensore juventino resosi protagonista prima negativamente con una svista difensiva e poi positivamente segnando la rete del 3 a 2, proprio nella recente gara di campionato. Il brasiliano in questi giorni è finito vittima di un pericoloso intreccio di mercato che coinvolge anche il Napoli. Più che altro il suo futuro in bianconero non è poi così del tutto scontato, anzi molto dipenderà in primis dalle vicissitudini extra calcistiche relative alla crisi finanziaria della società e poi anche dall’obbiettivo stagionale dell’entrata in Champions. La recente vittoria getta sicuramente ulteriore entusiasmo nell’intero ambiente, ma qualora la qualificazione non venisse raggiunta, ecco allora che si aprirebbero degli scenari piuttosto evidenti.

Calciomercato Juventus, se salta Kim avanti con Bremer

Il destino del difensore juventino è strettamente legato a quello di un altro giocatore della nostra Serie A, ossia Kim Min Jae. Il ventiseienne coreano in forza al Napoli è infatti uno dei migliori 5 difensori del nostro campionato. E neanche a farlo apposta su di lui sono puntati gli occhi di alcuni grandi top club europei. Primo fra tutti il Manchester United di Ten Hag. I Red Devils sono infatti grandi estimatori del coreano ed un suo papabile arrivo in terra inglese comporterebbe la blindatura della difesa dello United. Se però il difensore napoletano dovesse prolungare la sua collaborazione con la squadra partenopea, ecco allora che spunterebbe fuori proprio l’idea Bremer, anch’egli obiettivo di mercato da tempi non sospetti. Insomma che il futuro del calciatore brasiliano sia ancora tutto da decidere è ormai cosa nota, nel frattempo però la Juventus continua a godersi le prestazioni di prim’ordine del loro pilastro difensivo.