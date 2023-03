Calciomercato Lazio, Tare al capolinea: Lotito cerca in Serie A

Calciomercato Lazio, il ds Tare lascia a giugno?

Igli Tare è in scadenza contrattuale con la Lazio. Per il ds ci sarebbe ci sarebbe una bozza di rinnovo contrattuale per tre anni, mai firmato da Tare, ad oggi. Come riportato da Il Messaggero, Lotito vuole aspettare, anche in virtù del complicato rapporto del ds con Sarri. Il tecnico biancoceleste non ha intenzione di proseguire senza una linea comune con la società in ottica mercato.

Lotito, da Fabiani a Giuntoli: le alternative

Secondo Il Messaggero, Sarri va d’accordo con Fabiani, che lo sosterebbe sul mercato, portando avanti il progetto del tecnico. L’altra idea è Giuntoli – il quale ha già lavorato con Sarri al Napoli – nome già forte in passato che potrebbe ritornare in voga. Non esiste alcuna trattativa, resta da comprendere quale sarà il futuro di Tare.