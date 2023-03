Calciomercato Milan, dagli States il nuovo che avanza

L’attaccante entusiasta all’idea di giocare in Europa

Cade Cowell. E’ lui il profilo che attualmente sta facendo un gran parlare di sè nel campionato d’oltreoceano della Major League Soccer. Il classe 2003 è stato già in passato accostato più volte al Milan, ma stavolta i presupposti per agire sarebbero molto concreti. Avrebbe raggiunto la giusta preparazione fisica e mentale per fare il grande salto nel calcio europeo. Almeno questo a detta di un suo ex allenatore dei San José Earthquakes, ossia Matias Almeyda. L’ex Lazio e Inter nonché pilastro sulla mediana della nazionale argentina a cavallo tra fine anni 90 e inizio 2000, ha espresso parole di elogio nei suo confronti. Lo statunitense ha sin da subito dimostrato grande determinazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Determinazione che lo portò a lasciare la sua casa natale e a trasferirsi in pianta stabile in quella di uno dei responsabili del settore giovanile dei Quakes. Tutto ciò per raggiungere il suo sogno, diventare calciatore professionista e giocare ad alti livelli. Forse il sogno stavolta per realizzarsi.