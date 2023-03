Calciomercato Milan, il PSG piomba sul centrocampista: Maldini fa muro

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione dalla Francia

Il Milan, a fine stagione, dovrà fare i conti con il mercato e non solo. La situazione dei rossoneri è al quanto complicata, molti giocatori sono in fase di rinnovo e altri invece lasceranno semplicemente il club. Maldini tenterà di tenere i big per costruire una nuova rosa, molto più competitiva. Attenzione, però, hai possibili imprevisti.

Milan, De Ketelaere nel mirino del PSG

Maldini vuole trattenere tutti i big possibili, ma a quanto pare ci sono novità pensati in chiave mercato. Il PSG, infatti avrebbe messo gli occhi sul pupillo di Maldini, Charles De Ketelaere, ma il ds rossonero ha chiarito subito la situazione, facendo muro. Il club parigino potrebbe affondare il colpo in estate e spendere 35mln di euro.