Calciomercato Milan, Maldini tra rinnovi e nuovi acquisti

Calciomercato Milan, prima si pensa ai rinnovi

Il calciomercato estivo è al momento distante, ma non troppo. Il Milan però deve passare prima dai rinnovi, tra tutti quelli di Leao e Olivier Giroud. Se per il francese è quasi certo, per il portoghese è possibile ma complicato.

Calciomercato Milan, i nuovi innesti

La possibilità che Leao non rinnovi e che parta in estate c’è, quindi in caso di partenza il primo innesto da fare per Maldini, sarebbe quello di trovare un degno sostituto al portoghese. I ruoli che servirà coprire sono tanti, sicuramente un centrale, un attaccante e un esterno destro d’attacco, tutto questo con un budget di 60-70 milioni senza cessioni. Per il mediano si valuta sia Keita del Liverpool che Mahmoud Dahdoud del Borussia Dortmund.