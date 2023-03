Calciomercato Milan, occhi puntati sulla Liga | Maldini studia il colpo

Per la difesa si guarda in casa Valencia

Il Milan comincia a guardare interessato alle varie opzioni in ottica mercato. La difesa è un reparto da rinforzare e, i rossoneri, dovranno cercare soluzioni. L’ultimo nome arriva dalla Spagna. Secondo Fichajes.net, il Milan avrebbe puntato il difensore guineano, Mouctar Diakhaby, in forza al Valencia.

Diakhaby, i numeri del difensore. Occasione per Maldini

Diakhaby è tra gli uomini chiavi del Valencia in questa stagione, seppur il periodo non entusiasmante vissuto fino ad oggi. Il centrale ha disputato, ad oggi, 16 partite nella Liga, mettendo a segno 2 gol e una presenza in Coppa del Re. Arrivato nel luglio 2018 per 15 milioni dal Lione, Diakhaby è stato sempre al centro del progetto nel club spagnolo. Il classe 1996 è una buona occasione per Maldini che, però, dovrà fare i conti con la concorrenza.