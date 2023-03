Calciomercato Roma, occhi sul difensore svizzero: arriva dalla Germania

Calciomercato Roma, Pinto tenta il colpo

Davvero pesante la situazione che sta passando la Roma anche in chiave futuro. Difatti oltre al momento no della squadra, ci si domanda anche se Mourinho resterà o meno in giallorosso, inoltre ad appesantire le cose ci si mette il mercato. A giugno si faranno i conti con gli esuberi ancora da piazzare e la rosa titolare da migliorare. In difesa, per esempio, si ha la certezza che Smalling possa rimanere, perciò si valuta un’alternativa.

Roma, Nico Elvedi per la difesa

Qualora Mourinho restasse, si vocifera sul fatto che il tecnico portoghese possa tornare con la difesa a quattro, rinnovando il reparto. Il profilo individuato al momento è quello di Nico Elvedi, classe 96, difensore centrale del Borussia Monchengladbach, in scadenza il 30 giugno 2024.