Inter, dai retta a Pagliuca: “Onana più affidabile di Handandovic. E sulla corsa scudetto..”

Inter, Pagliuca promuove la scelta di Inzaghi di dare più spazio ad Onana

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Bologna ed Inter, ha parlato della scelta di Inzaghi di dare molta più fiducia ad Onana: “Il passaggio di consegne tra Handanovic e Onana? Onana è un portiere molto reattivo e veloce, secondo me ha ampi margini di miglioramento, deve migliorare forse un po’ tecnicamente, ma come portiere è molto reattivo. È il primo anno che gioca in Serie A e non è facile, avrà sicuramente dei benefici dagli insegnamenti. Handanovic? In questo momento è più affidabile Onana. Handanovic, quello di qualche anno fa, era tanta roba. Se prima parava da 10, ora para da 7. Il cambio in porta posso considerarlo una scelta giusta”.

L’ex portiere dei nerazzurri si è anche soffermato sull’andamento dell’Inter in questa stagione: “Il rendimento dell’Inter? La “colpa” è del Napoli, ha 18 punti di vantaggio su tutte. L’Inter ha vinto la Supercoppa, ha la semifinale di Coppa Italia, adesso ha la Champions League dove ha vinto l’andata, e inconsciamente nelle partite secche giochi con molta più determinazione”.