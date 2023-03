Inter, parla Calhanoglu: “Sogno il derby ai quarti di Champions”

Inter, Calhanoglu: “Inter sei mia“

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un’intervista ad Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter e della Nazionale turca. L’ex Milan ha dichiarato il suo amore alla Beneamata e si è detto orgoglioso del rinnovo di contratto propostogli dall’Inter: “Sono orgoglioso che l’Inter voglia rinnovarmi e la mia volontà è stare qua. Ma io voglio rimanere a Milano anche dopo, restando nel calcio. Magari apro pure un ristorante 100% turco che in città manca“.

Calhanoglu ha anche parlato della lotta scudetto: “Nessuno si aspettava un’Inter così indietro. Il Napoli merita di stare lì, ma è colpa nostra, come lo scorso anno. Potevamo essere più vicini se non avessimo perso punti“. Il turco ha speso parole dolci anche per Marcelo Brozovic, centrocampista che lui ha sostituito egregiamente nel ruolo di play, quando era fuori per un infortunio: “Anche grazie al rientro di Brozo, però, siamo uno dei centrocampo più completi d’Europa”.

“Derby col Milan ai quarti di Champions League? Sarebbe storico. Gli insulti dei milanisti? Non ci faccio più caso, mi basta l’amore degli interisti. Per metà città sono un amico e per metà un nemico”, queste le parole del centrocampista in merito al rapporto con i tifosi della sua ex squadra, il Milan.