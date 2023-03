Juventus, Adani: “Mai esistito un ciclo Juve”

Juventus, le dure accuse di Adani

Durante la puntata della Bobo TV in onda su Twitch, si è acceso un dibattito sui vari cicli vincenti e alla domanda su chi può avere o ha avuto un ciclo vincente in Italia ci sono pareri discordanti. Per Ventola il ciclo è dell’Atalanta, ma a spiazzare tutti, anche Antonio Cassano, sono le parole dure di Adani:

“Tu ti basi solo sul risultato. Quando tu gareggi su un altro livello, comprando i giocatori più forti. Concettualmente un ciclo vincente l’Italia non è ancora pronta a sostenerlo. E il Napoli ci sta insegnando come si costruisce un ciclo vincente, il resto non esiste”.