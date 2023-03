Juventus, c’è una novità per la sfida con la Roma | Allegri prepara la mossa vincente

Juventus, Allegri spinge per un posto in Champions

Si avvicina la sfida con la Roma per la Juventus, gara che sarà decisiva in un modo o nell’altro per entrambe le squadre. I bianconeri vogliono risalire la china dopo la penalizzazione inflitta e vogliono mantenere l’imbattibilità delle ultime gare.

E proprio per questo Allegri sta preparando la carta che potrebbe essere il ritorno di Locatelli insieme a Rabiot e Fagioli con Barrenechea e Pogba pronti a subentrare considerata anche la sfida di Europa League di giovedì prossimo.