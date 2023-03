Juventus, il centrocampista torna dai box | Il calciatore torna sul mercato

Juventus, il centrocampista pronto a tornare dall’infortunio

Arthur brucia le tappe e torna a diposizione di Jurgen Klopp. Il centrocampista brasiliano è attualmente in prestito al Liverpool, anche se fuori dai campi da qualche mese in seguito all’operazione subita per alcuni infortuni muscolari. L’ex Barcellona ha giocato 90′ con la formazione Under-21 dei Reds, che ha battuto 7-1 il Leicester.

Arthur non rientra tra le prime scelte di Massimiliano Allegri ed è per questo motivo che la Juventus ha scelto di mandarlo in prestito al Liverpool, il quale a fine stagione dovrà decidere se riscattare o meno il centrocampista. Attualmente i Reds stanno attraversando un momento difficilissimo in campionato, ma pian piano Klopp sta ritrovando la quadra e il ritorno del brasiliano non fa altro che giovare alla causa del club del Merseyside.