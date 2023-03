Milan, il patron dei rossoneri interviene sul nuovo stadio | La spiegazione

|Milan, Gerry Cardinale ha parlato del nuovo stadio dei rossoneri

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della quinta edizione del “The Business of Football Summit” che si è tenuto a Londra. Il patron dei rossoneri ha parlato soprattutto sul nuovo stadio del Diavolo: “Quando guardi al brand del Milan e guardi a dove dovrebbe essere la Serie A, dove tutti e 20 i proprietari delle squadre di Serie A dovrebbero essere, un’area che non è utilizzata e che non è sfruttata a dovere per portare eventi ai fan. Dovrebbero avere accesso ad una struttura “world class”. Stiamo valutando diversi siti per costruire il nuovo stadio, inclusa un’area vicino San Siro, per capire cos’è possibile fare. Lo stiamo facendo insieme al Municipio di Milano e alla Regione Lombardia”.

Inoltre, Cardinale ha parlato di una possibile “condivisione” del nuovo stadio con l’Inter. Di seguito le sue parole a riguardo: “Abbiamo le esperienze con lo Yankees Stadium, il Dallas Cowboys Stadium. Abbiamo esperienza nel costruire stadi e nel differenziare le varie entrate da questo tipo di infrastruttura. Sono un grande sostenitore dell’essere indipendenti, ma al momento non c’è niente che escludiamo a prescindere. Però sai, penso che l’Inter al momento sia pensando a quello che sarà il loro futuro e noi ci concentriamo sul nostro e quale può essere la migliore soluzione per noi”.