Milan, riecco il centrocampista | Pioli sorride

Milan, Bennacer pronto a scendere in campo

Dopo un mese di stop, finalmente il Milan può riabbracciare Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, sarebbe già ritornato al primo posto nelle gerarchie di Stefano Pioli, che punterebbe a inserirlo al fianco di Tonali già contro la Fiorentina. Anche per dargli minuti nelle gambe in vista del ritorno di Champions League contro il Tottenham. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista è favorito proprio su Pobega e Vranckx. Non sarà della partita neanche Krunic per la squalifica subita.