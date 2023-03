Napoli-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Napoli-Lazio, Pedro out

Il campione spagnolo non sarà della partita per le fratture riportate al naso ed alla mano, al massimo seguirà la squadra in panchina. Spalletti, invece, si affiderà ai titolarissimi, per cercare di portare a casa un altro big match.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile. Zaccagni. All. Sarri.