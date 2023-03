PSG-Nantes, probabili formazioni e dove vederla in tv

PSG-Nantes, i parigini tentano la fuga

La sfida, valida per la 26ª giornata di Ligue 1, si giocherà allo stadio Parco dei Principi di Parigi, il 4 marzo 2023, con il calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. Dopo la larga vittoria per 0-3 al Vélodrome contro il Marsiglia, il PSG di Christophe Galtier ha tolto tutti i dubbi sulla possibile vittoria del campionato. Gli avversari di Messi e compagni sarà il Nantes di Antoine Kombouaré, appena uscito dall’Europa League dopo lo scontro con la Juventus.

Le probabili formazioni di PSG-Nantes

PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Mukiele, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Ekitike, Mbappè. All: Galtier

Nantes (4-4-2): Lafont; Centone, Castelletto, Girotto, Hadjam; Coco, Chirivella, Moutoussamy, Blas; Simon, Delort. All: Koumbouarè.

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Football e in diretta streaming su Now TV.