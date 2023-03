Β Georginio Wijnaldum Γ¨ stato inserito da Ronald Koeman nella lista dei pre-convocati per la doppia sfida contro Francia e Inghilterra. Il centrocampista della Roma Γ¨ tornato a pieno ritmo visto che ha giocato 90′ contro la Cremonese.

ππ‘πŽπ•πˆπ’πˆπŽππ€π‹ 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🦁

Ronald Koeman included ❸❼ players in his provisional squad for #FRANED & #NEDGIB! πŸ“‹#NothingLikeOranje pic.twitter.com/ekjW0TmGMW

β€” OnsOranje (@OnsOranje) March 3, 2023