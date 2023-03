Atalanta-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Atalanta-Udinese, per Gasperini dubbi in attacco

Uno dei grandi dubbi per Gasperini riguarda il ballottaggio tra Ederson e Boga, mentre Sottil si sistemerà in modo diverso. Infatti, nell’Udinese mancherà Ehizibue, motivo per cui ci aspettiamo una formazione super offensiva con Pereyra e Udogie sulle fasce

Atalanta-Udinese, le probabili formazioni

Atalanta, 3-4-2-1: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Lookman, Ederson; Hojlund.

Udinese, 3-5-2: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto.