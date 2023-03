Calciomercato Inter, per il centrocampo si punta un ex bianconero | Marotta ci prova

Calciomercato Inter, Emre Can obiettivo per il centrocampo

L’Inter è obbligata a cercare un centrocampista. La dirigenza nerazzurra punta a rinforzare un reparto che dovrà essere rinnovato con il futuro incerto per Brozovic e Gagliardini in scadenza. Marotta cerca e trova nel suo passato. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter avrebbe puntato Emre Can, centrocampista in forza al Borussia Dortmund.

Emre Can, il contratto in scadenza potrebbe aiutare i nerazzurri

Emre Can è in scadenza contrattuale con il club tedesco a giugno 2024. Marotta conosce benissimo il calciatore dopo averlo portato alla Juventus nel 2018. La scadenza contrattuale nella prossima stagione potrebbe aiutare la dirigenza nerazzurra ad affondare il colpo.