Calciomercato Juventus, il piano per trattenere Di Maria

Calciomercato Juventus, si prova a tenerlo anche senza coppe

La Juventus punta a trattenere Angel Di Maria anche nella prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’argentino che è in scadenza di contratto a giugno, non ha chiuso la porta in faccia al club torinese, e anche la sua famiglia vota per Torino. Restando alla Juventus, per altro, arriverebbe in forma ottimale alla Coppa America 2024, ultimo grande appuntamento dopo il Mondiale conquistato in Qatar. Il dubbio arriva solo sull’aspetto economico: attualmente guadagna 6milioni più bonus, cifra che senza gli introiti della Champions League, sarebbe difficile da sborsare. Il piano è di fare qualche sacrificio e un piccolo aiuto potrebbe arrivare dagli sgravi previsti dal Decreto crescita.