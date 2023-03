Calciomercato Juventus, spunta l’attaccante a zero: arriva dalla Premier

Calciomercato Juventus, Cherubini pensa al futuro

La Juventus, oltre ai fatti extra campo, dovrà pensare anche al futuro in vista del prossimo mercato estivo. Tanti giocatori non rinnoveranno il proprio contratto, come Alex Sandro e Cuadrado, mentre per altri il discorso è diverso. Lo stesso Vlahovic sembra essere sul mercato, e se dovesse arrivare un’offerta monstre, i bianconeri potrebbero lasciarlo partire. Ma Cherubini ha già individuato il profilo adatto, qualora l’attaccante serbo dovesse partire.

Juventus, Firmino nel mirino

Il ds bianconero ha messo nel mirino il brasiliano Firmino, che a fine stagione non rinnoverà con il Liverpool. La Juventus potrebbe cogliere l’occasione di intavolare una trattativa, prima che venga anticipata dall’Inter, possibili concorrente.