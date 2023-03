Saranno ben 3 i cambi a disposizione per Pioli in vista della Champions. Nessuno invece per Italiano che è proiettato completamente al campionato, in attesa della Conference.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3) Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.

Milan (3-4-2-1) Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. All. Pioli.