Fiorentina-Milan. le ultimissime sulle formazioni

Fiorentina-Milan, Leao out

Nel Milan cambi forzati in attacco, dove saranno out Brahim Diaz e Leao. Pioli dovrà cercare una soluzione per colpire la Fiorentina di Italiano. I Viola in attacco dovrebbero partire dal primo minuto Nico Gonzalez e Saponara a sostegno dell’unica punta Cabral.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni

Fiorentina, 4-3-3: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Milan, 3-4-2-1: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud.