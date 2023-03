Fiorentina-Milan, Nico Gonzalez e Jovic affondano il Milan: 2 a 1 al Franchi

Fiorentina-Milan, tante occasione per la Viola

Fiorentina-Milan è il secondo big match di questa giornata. Pioli ha schierato al meglio la rosa, vista l’assenza di Leao, mentre Italiano si affida il solito Cabral. Il giocatore che, invece, ha reso di più è stato Bonaventura che nel primo tempo ha creato tanto, sfiorando anche il gol. I rossoneri hanno studiato la Viola tenendo botta alle ripetute discese dei ragazzi di Italiano, ma affacciandosi di tanto in tanto per non farsi schiacciare troppo. Un primo tempo che ha evidenziato la tanta intensità della Fiorentina ai danni di un Milan, che preferisce tenerla sull’0 a 0. Nel secondo tempo subito la sorpresa. Viene fischiato un calcio di rigore al minuto 48, a favore della Fiorentina, per fallo di Tomori su Ikone, che Nico Gonzalez realizza con grande freddezza. Pioli prova a reagire facendo entrare forze fresche, ma la trama della partita non cambia. La Viola spinge tanto creando occasione ma trovando difficoltà nel finalizzare, ma nel finale entra Jovic e chiude i conti con una grande incornata, che finisce alle spalle di Maignan. Il Milan allo scadere trova giusto il gol bandiera con Theo Hernandez, che non copra la pessima prestazione dei rossoneri. Finisce il match 2 a 1 per la Fiorentina, che poteva mettere a segno più reti. Italiano porta a casa una partita complicata, conquistando tre punti importantissimi, soprattutto in chiave mentale.

Fiorentina-Milan, tabellino e risultato (2-1)

Reti: al 49′ Gonzalez (rigore); al 87′ Jovic; al 90’+5 T.Hernandez

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, M. Quarta, Igor, Biraghi (dal 28′ st Ranieri); Bonaventura (dal 34′ st Castrovilli), Amrabat, Mandragora; González, Cabral (dal 34′ st Jovic), Ikoné. A disposizione: Cerofolini, Sirigu; Milenković, Venuti; Barák, Bianco, Duncan, Saponara; Brekalo, Kouamé, Sottil. Allenatore: Italiano.

MILAN (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias (dal 28′ st Saelemaekers), Tonali, Bennacer (dal 20′ st Bakayoko), Hernández; De Ketelaere (dal 37′ st Adli), Giroud (dal 20′ st Ibrahimovic), Rebić (dal 20′ st Origi). A disposizione: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Dest, Florenzi, Kjær; Pobega, Vranckx. Allenatore: Pioli.