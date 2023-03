Fiorentina-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fiorentina-Milan, i rossoneri in cerca di punti

La sfida, valida per la 25ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze, il 4 marzo 2023, con il calcio d’inizio previsto alle ore 20:45. Il Milan di Stefano Pioli è riuscito ad uscire dal momento di buio e crisi in cui era finito ed oggi, contro la Fiorentina, è in cerca di punti per provare a sorpassare i cugini nerazzurri, dopo averli riagguantati con la vittoria contro l’Atalanta. Ad ospitare i rossoneri ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano che è reduce dal passaggio di turno contro il Braga in Conference League.

Le probabili formazioni Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Saponara. All: Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Terzic

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. All: Pioli

Squalificati: Krunic, Leao

Indisponibili: Brahim Diaz

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn, con collegamento a partire dalle ore 20:30.